Tsm Korosu Yeni Yılın İlk Müzik Ziyafetini Sundu

16.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:57

İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT sanatçısı Seda Gökkadar'ı ilçe halkıyla buluşturdu. Müzik dolu gecede, okunan eserlerle salondaki vatandaşların adeta kulaklarının pası silindi.

20.00'da İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konseri, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri de takip etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yeni yılın ilk konseri, İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun performansı ile başladı. Oğuz İlhan'ın sunuculuğunu yaptığı muhteşem konser, koro eserleriyle başladı. Zaman zaman solo performansların da yer aldığı konserin ilk bölümünde, okunan eserler salondaki vatandaşlara muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Seda Gökkadar sahne aldı. Yine İnegöl Belediyesi TSM korosu ve saz ekibiyle birlikte sahnede eserlerini seslendiren Gökkadar, seyircilerden gelen istek parçaları da seslendirdi. Şarkı isteğinde bulunan bir vatandaşı da sahneye davet eden Gökkadar, bu eseri vatandaşla birlikte seslendirdi. Eğlenceli anların yaşandığı konserin sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da sahneye davet edildi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaağa, "Müzik ruhun gıdasıdır derler. Gerçekten bu akşam bizim ruhumuz da hem koromuz hem saz ekibimiz hem de Seda Hanım ile gıdasını aldığını umuyorum. Bu güzel konserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gece yaşadık. Ağızlarına yüreklerine sağlık" dedi.

Konuşma sonrası Kocaağa, Seda Gökkadar'a İnegöl'ü simgeleyen çini hediye etti.

Kaynak: Bültenler