TSM Korosu Yeni Yıla Merhaba Dedi

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Belediyesi Aralık Ayı etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği (TSM) Topluluğu tarafından düzenlenen "Yeni Yıla Merhaba Konseri" kentlilere müzik dolu bir gece yaşattı.

İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde 23 Aralık 2021 Perşembe günü düzenlenen "Yeni Yıla Merhaba Konseri" kentlilerden büyük ilgi gördü. Şef Aydın Tekindor'un öncülüğünde sanat müziğinden çeşitli eserler seslendiren koroya, konuk sanatçı Gülden Alıcı da eşlik etti.

Gece boyunca sanat müziğinin sevilen ve unutulmaz eserlerini seslendiren koroya kentliler de hep bir ağızdan eşlik etti.

24. 12. 2021 11: 02

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