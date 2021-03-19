TSM kadın Valorant oyuncularından oluşan kadrosunu duyurdu
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TSM kadın Valorant oyuncularından oluşan kadrosunu duyurdu

19.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:38
TSM kadın Valorant oyuncularından oluşan kadrosunu duyurdu

TSM (TSM) kadın Valorant takımı oyuncularını tanıttı!

Espor ekosisteminde her geçen gün kadın oyunculara olan ilgi artıyor. İlginin artmasıyla birlikte birçok büyük espor organizasyonu kadın oyunculardan oluşan kadrolar oluşturuyor. Son olarak Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu TSM kadın Valorant takımını duyurdu.

Dünya çapındaki espor organizasyonu TSM kadın Valorant kadrosunu duyurdu. Yapılan paylaşımda kadro oyuncuları tanıtıldı. Oyuncular için bir hoşgeldin mesajı yayınlayan ekip, kadroyu tanıtmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

TSM Kadın Valorant Takımı Kadrosu

Mirna 'athxna' Noureldin

Catherine 'cath' Leroux

Emily 'mle' Peters

Katherine 'LunarKats' So

Zoe 'Zoessie' Servais

Kadroda bulunan 3 oyuncu; athxna, cath ve LunarKats'in daha önceden CS: GO arenasında profesyonel geçmişi bulunuyor. Yeni oluşturulan kadro 19 Mart'ta VCT Game Changers turnuvasında yer alacak. Turnuvada yer alacak bazı takımlar ise daha önce kadın Valorant takımlarını oluşturan Cloud9, Moon Raccons, CLG ve Dignitas olacak.

Kaynak: Playerbros

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