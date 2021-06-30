TSM FTX, Bang'i VALORANT kadrosuna kattı
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TSM FTX, Bang'i VALORANT kadrosuna kattı

TSM FTX, Bang'i VALORANT kadrosuna kattı
Playerbros - Haberler | Gamegar

TSM FTX'in VALORANT kadrosu inanılmaz derecede değişken ancak görünüşe göre Bang kadroya yerleşti.

TSM FTX, nispeten kısa sayılabilecek sezon arasında birden fazla kadro değişikliği geçirdi. İlk olarak TSM, eski T1 IGL, Braxton "Brax" Pierce'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu. Ancak Brax, bolca fırsatı olmasına rağmen ana kadroda tek bir maç bile oynamadı. Ardından TSM, VALORANT'a başladığından beri takımın bir parçası olan Stephen "reltuc" Cutler'ı IGL olarak bıraktı. Cutler, First Strike'daki finaller gibi TSM'nin en önemli maçlarından bazılarında da ayrılmaz bir rol oynamıştı.

Şimdi, bu ikisinden birinin ve TSM'nin kadro boşluğu üçüncü bir seçeneğe dönüştü. Sean "bang" Bezerra kadroya 5. adam olarak girecek ve sonunda kadroyu tamamlayacak. Sahneye aşina olanlar için, Bang sürekli olarak solo sıra merdiveninde en yüksek sıradaki oyuncular arasında yer aldı. Çok az rekabetçi sahne tecrübesine sahip olsa da, bu gelecek vaat eden genç yetenek, kadroya bir nefes getirebilir.

TSM, yeni VCT e-spor çağında bir zamanlar aldığı güzel sonuçlarını yeniden yaratmakta büyük ölçüde başarısız oldu. First strike'ta ikinci olmaları eleme aşamalarında hayal kırıklığı yaratmaları tarafından hızla takip edildi. Closed Challengers series'e katılmaya yakın olmasına rağmen, TSM FTX bazı bireysel çabalara rağmen neredeyse her zaman yetersiz kaldı.

Kaynak: Playerbros

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