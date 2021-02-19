TSM, amatör League of Legends kadrosuna yeni oyuncular alacağını duyurdu
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TSM, amatör League of Legends kadrosuna yeni oyuncular alacağını duyurdu

19.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:47
TSM, amatör League of Legends kadrosuna yeni oyuncular alacağını duyurdu

TSM, yetenekli oyunculara amatör League of Legends takımına katılma fırsatı sunuyor.

İlerde profesyonel bir oyuncu olmak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

https://twitter.com/TSM/status/1362468430465691650's=20

TSM, Twitter'dan yaptığı paylaşımda: "Yeni Amatör LoL İzcilik Programımızı duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. İster Amatör kadromuz için bir deneme yapmak istiyor olun, ister profesyonel kadrodan deneyim ve koçluk alırken becerilerinizi sergilemek isteyin - hepsine açığız!" dedi.

Başvuru yapmak isteyen oyuncular için tekli sıradaki mevcut sıralarını, 10. sezondan itibaren en yüksek derecelerini, rollerini, İngilizce akıcılıklarını ve varsa önceden yaşadıkları rekabet deneyimlerini belirtmeleri gereken bir başvuru formu yayınlandı. Katılmak isteyenler başvuru formuna buradan ulaşabilir.

Kaynak: Playerbros

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