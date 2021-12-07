TSKGV Şehzadeler İlçesi Fahri Tanıtım Kurulu'ndan Vali Karadeniz'e Ziyaret

Türk Ulusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında var olan gönül köprüsünün güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Şehzadeler İlçesi Fahri Tanıtım Kurulu, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

TSKGV Şehzadeler İlçesi Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı İsmail Önal ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İzmir Bölge Temsilcisi Ali Gültekin Aşer ile birlikte, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, kurulun çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Vali Karadeniz, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Şehzadeler İlçesi Fahri Tanıtım Kurulu'na ziyaret sebebiyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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