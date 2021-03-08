TSKGV Gaziantep'te tanıtım çalışmalarını sürdürüyor
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TSKGV Gaziantep'te tanıtım çalışmalarını sürdürüyor

08.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:10
TSKGV Gaziantep'te tanıtım çalışmalarını sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şehitkamil Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Burak Gezici, birçok kişiye ulaşarak, vakıflarını tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şehitkamil Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Burak Gezici, birçok kişiye ulaşarak, vakıflarını tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi.

Gezici, yaptığı yazılı açıklamada, tanıtım kurullarının amacının vakfı halka tanıtmak, yurttaş ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında var olan gönül bağının güçlendirilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

TSKGV'nin 1987'de özel yasayla kurulduğunu anımsatan Gezici, "Özü savunma sanayi olan ilk ve tek vakıf TSKGV'dir. Bu aşamada vakfımızı daha çok kişiye tanıtmayı amaçlıyoruz. Şu an içinde geçtiğimiz salgın sürecinde ise çalışmalarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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