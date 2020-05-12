TSKGV'dan, Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bronz madalya ve berat Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca (TSKGV), Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi "Bronz Madalya ve Berat" ile ödüllendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca (TSKGV), Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi "Bronz Madalya ve Berat" ile ödüllendirildi.

Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okulda düzenlenen kampanyada toplanan yardımların, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlandığı belirtti.

Sağlanan destekten dolayı vakfın, Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni "Bronz Madalya ve Berat" ile ödüllendirildiğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Vatan sevgisinin bizler için önemi çok büyüktür. Öğrencilerimizin ülkemizin güçlenmesi ve ordumuzun kuvvetlenmesi için çaba göstermesi bizleri onurlandırıyor. Bu güzel çalışmalarından dolayı okul yönetimimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA