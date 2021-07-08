TSKB'ye "Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSKB'ye "Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülü

TSKB'ye 'Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası' ödülü
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası finans dünyasının saygın yayın kuruluşu World Finance Dergisi'nin düzenlediği bankacılık ödülleri kapsamında "Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası finans dünyasının saygın yayın kuruluşu World Finance Dergisi'nin düzenlediği bankacılık ödülleri kapsamında "Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülüne layık görüldü.

TSKB açıklamasına göre, global finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan World Finance Dergisi, her yıl düzenlediği World Finance Banking ödül programı kapsamında, 2021 yılının en iyilerini belirledi. 20 ülkenin yer aldığı ödül programında, Türkiye'yi temsilen en sürdürülebilir banka TSKB oldu. Programın kazananlarının yer aldıkları coğrafyada başarılı uygulamalara imza attıklarına dikkati çeken ödül programı, en iyi olarak belirlenen bankaların küresel zorlukların üstesinden gelmek için yeterli donanıma sahip olduklarına vurgu yapıyor.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma odaklı çalışmalarıyla emin adımlarla ilerleyen TSKB, böylece BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sergilediği başarılı performansını bir global ödül platformunda daha kanıtlamış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Sertab Erener Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TSKB'ye "Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası" ödülü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:28:27. #1.14#

title