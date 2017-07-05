Tskb'ye 300 Milyon Doları Sendikasyon Kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 12 ülkeden toplam 18 bankanın katılımıyla 300 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.



TSKB'dan yapılan açıklamaya göre, 300 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını uluslararası bankaların katılımıyla dün imzaladı.



Mevcut sektör ortalamasının üzerindeki yüzde 108'lik başarılı yenileme oranıyla sağlanan kredi, TSKB'nin en yüksek tutardaki sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyor.



Açıklamaya göre, TSKB sendikasyon kredisi anlaşmasında koordinatör banka ve dokümantasyon temsilciliğini Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg üstlenirken, Bayerische Landesbank kredi temsilcisi olarak yer aldı.



12 ülkeden toplam 18 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyon kredisinde, TSKB'nin daha önceki sendikasyon kredilerinde yer alan güçlü iş ortaklarının yanı sıra yeni katılımcı bankalarla da işbirlikleri geliştirildi.



367 gün vadeli ve faiz oranı euribor / libor + yüzde 1.15 olarak gerçekleşen sendikasyon kredisi, euro ve dolar olmak üzere iki farklı dilimden oluşuyor. - İstanbul