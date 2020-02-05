TSKB ve İKSV "Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu" ile genç müzisyenlerin yanında

05.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle, İstanbul Müzik Festivali kapsamında geçen yıl başlatılan "Yarının Kadın Yıldızları" projesi başvuruları başladı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, destek fonundan yararlanmak için başvurular, 13 Mart'a kadar destekbasvuru@iksv.org adresinden yapılabilecek. Adaylar, "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgilere müzik.iksv.org adresinden ulaşabilecek.

Başvurular, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Seçici kurul tarafından belirlenen müzisyenlere toplam fon miktarı ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. Desteğe değer bulunan adaylar 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında müzik dünyasının kanaat önderlerinden birinin eşlik edeceği konserde yer alma şansı elde edecek.

TSKB'den kadın istihdamına çok yönlü destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, tüm sektörlerde kadın istihdamının artırılması için sorumluluk aldıklarını belirterek, "Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımda fırsat eşitliğine sahip olmasının toplumsal ilerlemenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Destek sağladığımız firmalarda kadın çalışan oranları gözle görünür oranda artarken, bu alandaki katkımızı sosyal sorumluluk projelerimiz kanalıyla da çoğaltıyoruz. Bu bakış açısı ile İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirdiğimiz 'Yarının Kadın Yıldızları' eğitim destek fonunun üçüncü yılında da üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerimize, ülkemizi ulusal ve uluslararası kültür-sanat alanında temsil etmeleri için destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

TSKB'nin kadın istihdamı alanındaki başarılı çalışmalarının hem yeni fon kaynakları getirdiğini hem de bu alanda uzun yıllardır değer üreten STK'larla verimli iş birlikleri kurmayı sağladığını kaydeden Hepkaya, bankanın halihazırda Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TÜSİAD, Global Compact, IDFC gibi ulusal ve uluslararası inisiyatiflerin fırsat eşitliği görev güçlerinde aktif olarak yer aldığını, ortak projelere destek sağladığını bildirdi.

SKD Türkiye ile hayata geçirilen "Eşit Adımlar" platformunu da bu iş birliklerine örnek olarak gösteren Hepkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TSKB olarak önemli bir hedefimiz de iş dünyasında cinsiyet eşitliği temelinde bir dönüşüm yaratmak. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile birlikte farkındalık yaratmak amacıyla yola çıktık ve dijital bir platform olan esitadimlar.com'u kurduk. Sosyal medyanın da gücünü etkin olarak kullanan #esitadimlar, kadın istihdamının desteklenmesi ve iş yerinde fırsat eşitliği yaklaşımının geliştirilmesi için adım atmak isteyen tüm firmalar için çok değerli bir rehber. Dijital bir kütüphane niteliği taşıyan Eşit Adımlar ülkemizden ve dünyadan başarılı uygulamaları, yol haritalarını, standart ve mevzuatı, bu alanda yapılmış tüm nitelikli araştırmaları barındıran bir platform."

TSKB, fırsat eşitliği, kadın istihdamı, iklim değişikliği, düşük karbonlu ekonomiye geçiş gibi konular başta olmak üzere ülke kalkınması için önem teşkil eden sosyal temalarda sunduğu finansal desteğin yanı sıra pek çok sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor.

Fondan her yıl 14 genç kadın müzisyen yararlanıyor

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadınların güçlenmesi yönündeki finansman ve sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında "Yarının Kadın Yıldızları" projesinde eğitim destek fonu sponsoru olarak yer alıyor. 2018'de başlayan proje kapsamında oluşturulan fondan, her yıl 14 genç kadın müzisyen yararlanıyor.

"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu"na yurt dışında bir müzik okulundan lisans veya lisansüstü seviyesinde kabul alan, yurt dışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Kaynak: AA