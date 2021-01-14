TSKB ve EBRD'den Ulusoy Un'a 40 milyon lira destek kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), işletme sermayesi kapsamında, Samsun'da yer alan Ulusoy Un'a 40 milyon lira finansman kredisi sağlıyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), işletme sermayesi kapsamında, Samsun'da yer alan Ulusoy Un'a 40 milyon lira finansman kredisi sağlıyor.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB ve EBRD, Türkiye genelinde özel sektörün finansmana erişimini iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği ortak program kapsamında kaynak yaratmaya devam ediyor.

Her iki bankanın yüzde 50 ortaklık ile kullandırılacak krediden üçüncü kez yararlanan Ulusoy Un, 2017 ve 2019'da söz konusu finansmandan yararlanarak toplam 12 milyon avro tutarında kredi kullanımı gerçekleştirmişti.

Ulusoy Un, 40 milyon lirayı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri nedeniyle gıda sektöründe artan talebi karşılayarak üretimi artırmak ve istihdamda fırsat eşitliği sağlamak yönünde kullanacak. TSKB ve EBRD, Ulusoy Un ile birlikte şirket bünyesinde fırsat eşitliğini iyileştirme konularına da destek vermiş olacak.

TSKB ve EBRD tarafından ilk olarak 2016'da imzalanan risk anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki risk paylaşım anlaşması, 2019'un ilk yarısında imzalandı. Risk paylaşım anlaşması ile Türkiye'de özel sektörde faaliyet gösteren firmaların yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek amacıyla destek sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip