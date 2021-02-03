TSKB ve EBRD'den Mega Metal'e 4 milyon avro destek kredisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TSKB ve EBRD'den Mega Metal'e 4 milyon avro destek kredisi

03.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:14
TSKB ve EBRD'den Mega Metal'e 4 milyon avro destek kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işletme sermayesi kapsamında, merkezi Kayseri'de bulunan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 157.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işletme sermayesi kapsamında, merkezi Kayseri'de bulunan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 157. sırada yer alan ince bakır tel üreticilerden Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ firmasına 4 milyon avro tutarında kredi sağladı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB ve EBRD, Türkiye genelinde özel sektörün finansmana erişimini iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği ortak program kapsamında, kaynak oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda her iki bankanın yüzde 50-50 oranında ortak olduğu krediyle, Kayseri'de bulunan Mega Metal'e 4 milyon avro kaynak sağlandı. Finansman, şirketin işletme sermayesi kapsamında kullandırılacak.

TSKB ve EBRD tarafından ilk olarak 2016 yılında imzalanan risk anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki risk paylaşım anlaşması, 2019 yılının ilk yarısında imzalandı.

Risk paylaşım anlaşması ile Türkiye'de özel sektörde faaliyet gösteren firmaların yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek amacıyla destek sağlanıyor.

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, yaptığı yüksek teknoloji yatırımları sayesinde oksijensiz ortamda gerçekleştirdiği ve 0,005 mm. inceliğe kadar indirebildiği üretimi ile değişik sektörlerde faaliyet gösteren global kablo üreticilerine ürün tedariki sağlıyor.

2004 yılında kurulmuş olan Mega Metal AŞ, 2018'den beri TSKB ile çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okan Buruk Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TSKB ve EBRD'den Mega Metal'e 4 milyon avro destek kredisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:18:21. #1.14#
title