TSKB ve EBRD'den Mega Metal'e 4 milyon avro destek kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işletme sermayesi kapsamında, merkezi Kayseri'de bulunan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 157.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işletme sermayesi kapsamında, merkezi Kayseri'de bulunan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 157. sırada yer alan ince bakır tel üreticilerden Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ firmasına 4 milyon avro tutarında kredi sağladı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB ve EBRD, Türkiye genelinde özel sektörün finansmana erişimini iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği ortak program kapsamında, kaynak oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda her iki bankanın yüzde 50-50 oranında ortak olduğu krediyle, Kayseri'de bulunan Mega Metal'e 4 milyon avro kaynak sağlandı. Finansman, şirketin işletme sermayesi kapsamında kullandırılacak.

TSKB ve EBRD tarafından ilk olarak 2016 yılında imzalanan risk anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki risk paylaşım anlaşması, 2019 yılının ilk yarısında imzalandı.

Risk paylaşım anlaşması ile Türkiye'de özel sektörde faaliyet gösteren firmaların yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek amacıyla destek sağlanıyor.

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, yaptığı yüksek teknoloji yatırımları sayesinde oksijensiz ortamda gerçekleştirdiği ve 0,005 mm. inceliğe kadar indirebildiği üretimi ile değişik sektörlerde faaliyet gösteren global kablo üreticilerine ürün tedariki sağlıyor.

2004 yılında kurulmuş olan Mega Metal AŞ, 2018'den beri TSKB ile çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız