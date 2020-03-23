TSKB: Salgın sürecinde müşterilerimizin yanındayız
TSKB, koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye ve üretim faaliyetlerine destek olacak.
23.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:09
TSKB, koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye ve üretim faaliyetlerine destek olacak.
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Kaynak: Dunya.com