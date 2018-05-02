Tskb'nin Aktif Büyüklüğü 31,4 Milyar Liraya Ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) 2018 yılının ilk 3 ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yüzde 8,2 artırarak 31,4 milyar liraya yükseltti.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 7,3 büyüme kaydederek 23,9 milyar lira oldu.

TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, TSKB'nin net dönem karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında artış göstererek 159 milyon lira olarak gerçekleşti. TSKB, ilk 3 ayda, öz kaynaklarını yüzde 1,4 artışla 3,7 milyar liraya taşırken, yıllık bazda yüzde 17,4 öz kaynak ve yüzde 2,1 aktif getiri oranı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, bankanın 2018 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü finansal performansa dikkati çekerek, "Türkiye'nin geleceğine inanıyor, ekonomimiz için değer yaratan sektörleri ve yatırımları desteklemeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Geçen yıl Türkiye ekonomisinde gözlemlenen canlanmanın ulusal ve global risklerin yol açtığı kırılganlıklara rağmen 2018 yılında da olumlu seyrini sürdürdüğünü belirten İnce, bankacılık sektörünün de bu olumlu iklimden etkilenerek, devam eden kamu teşviklerinin de katkısıyla güçlü büyümesini bu yıl da sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

2018'in TSKB açısından da oldukça verimli başladığını belirten İnce, "Ocak ayında uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz ve bankacılık sektörünün 2018 yılındaki ilk ihracı olan 350 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond'umuz, yatırımcılar nezdinde 3 katın üzerinde taleple karşılandı. Bu talep, ülkemiz ekonomisine, bankacılık sektörüne ve TSKB'nin güçlü yapısına duyulan güvenin bir göstergesi niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çalışan bir banka olarak Türkiye'nin geleceğine inandıklarını ve ekonomi için değer yaratan sektörleri ve yatırımları desteklemeyi sürdürdüklerini aktaran İnce, şunları kaydetti:

"İlk 3 aylık dönemde yeni kredi kullandırımlarımızda lojistik, enerji üretimi, enerji ve kaynak verimliliği projelerine ağırlık verdik. Kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği gibi sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara da finansman sağlamaya devam ediyoruz. Diğer yandan sanayideki dönüşüme paralel olarak Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına da odaklanıyor, bu alandaki desteğimizi artırmaya dönük çalışmalar yapıyoruz."