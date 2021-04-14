TSKB'nin 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi çevrim içi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSKB'nin 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi çevrim içi gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
TSKB'nin 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi çevrim içi gerçekleştirildi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), iştiraki Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ) ile gerçekleştirdiği 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi, bu yıl ODTÜ iş birliği ile çevrim içi gerçekleştirildi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), iştiraki Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ) ile gerçekleştirdiği 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi, bu yıl ODTÜ iş birliği ile çevrim içi gerçekleştirildi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, 11 üniversite ve 8 bölümden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen atölye kapsamında, öğrenciler, özel sektörden alanında uzman katılımcılarla bir araya gelerek vaka çalışmaları yaptı.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen atölyeye, işletme, ekonomi, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, şehir ve bölge planlama gibi farklı bölümlerden 48 öğrenci katıldı.

2012 yılından bu yana düzenlenen Sürdürülebilirlik Atölyesi'nin bu yılki teması "İklim Değişikliği: Şirketler İçin Yeni Bir Risk Unsuru" olarak belirlendi.

TSKB ve Escarus yöneticilerinin de eşlik ettiği 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi çalışmasında, öğrenciler kurgulanan senaryolar çerçevesinde sunumlar hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, iklim değişikliğinin şirketlerin stratejik süreçlerine etkisine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İklim kaynaklı risklerin şirketlerin faaliyet ve stratejilerini derinden etkilemeye başladığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Artık su gibi doğal kaynakların şirketler için maliyetlerinin arttığı, emisyonların karbon vergileri ve ticaret sistemleri aracılığıyla maliyet fiyatlandırmalarına entegre edildiği ve iklim kaynaklı fiziksel değişikliklerin şirketler için risk oluşturmaya başladığını görmekteyiz.

İhracatta bölgesel karbon kotalarına tabi olma, piyasalarda gelişen düşük karbonlu üretim taleplerine yönelik üretim süreçlerinin gelişmesi gibi birçok yeni konu gündeme geliyor. Uzun vadeli var olma anlayışı ve sürdürülebilir finansal performans bakış açısıyla iklim değişikliği iş dünyasındaki perspektifin şekillenmesinde rol oynuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TSKB'nin 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi çevrim içi gerçekleştirildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:27:40. #1.15#

title