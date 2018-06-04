Tskb Karbon Salımı Azaltımına Desteğini Sürdürüyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından, bankanın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik finansman modelleriyle Türkiye'nin yıllık karbondioksit salımının 12 milyon ton azalmasına katkıda bulunduğu bildirildi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, TSKB'nin kredi portföyünün yüzde 68'ini sürdürülebilir yatırımların oluşturduğu ve dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir tahvili ve Türkiye'nin ilk sürdürülebilir/yeşil tahvili gibi yenilikçi ürünlerle sürdürülebilirlik projelerini desteklediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, banka olarak Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için değer yaratma misyonuyla hareket ettiklerini kaydetti.

Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm dünyada farkındalık yaratmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler'in 1972'de aldığı kararla 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü olarak ilan ettiğine işaret eden İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O günden bu yana, sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atıldı, iş birlikleri gerçekleşti, sürdürülebilirlik niş bir kavram olmaktan çıkıp iş modellerinin önemli bir unsuruna dönüştü. TSKB olarak ilk günden beri bu dönüşümün içinde yer aldığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla olan yakın iş birliğimizle, zamanın ruhunu çok erken dönemde yakalama fırsatı bulduk. Sürdürülebilirlik alanında pek çok yeniliğe ve ilke imza attık. Bugüne kadar sadece yenilenebilir enerji projeleri için 4,9 milyar dolar kredi temin ettik. Aynı şekilde, Türkiye'nin kurulu yenilenebilir enerji gücünün yüzde 15'ini oluşturan 5 bin 617 megavat güce sahip, 299 yenilebilir enerji projesine kaynak yarattık. Enerji ve kaynak verimliliği alanında ise 131 projeye 900 milyon dolarlık finansman sağladık. Bu çalışmaların sonucu olarak, bugün ülkemizin yıllık karbon salımının 12 milyon ton azalmasına katkıda bulunmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

İnce, binalardaki tüketimden kaynaklanan etkileri ISO 14001 ve ISO 14064 sistemleriyle takip ettiklerine de değinerek, "Bu kapsamda 2005'ten bu yana elektrik, su, doğalgaz, kağıt gibi pek çok tüketim kaleminde önemli oranda tasarruf gerçekleştirdik. Ayrıca, ofis binalarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz ve faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izini sıfırlayarak, karbon-nötr bankacılık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.