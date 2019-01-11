Tskb/ince: Finanse Ettiğimiz Yatırımlarla Karbon Salımını 2.4 Milyon Ton Azalttık

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, TSKB'nin bugüne kadar finanse ettiği 80'in üzerinde yatırımla, yıllık karbon salımını yılda 2.4 milyon ton azalttıklarını belirtti.

TSKB'nin, uluslararası piyasalardan sağladığı orta ve uzun vadeli fonlarla Türkiye'de enerji verimliliğine de önemli destekler vererek bugüne kadar sadece bu amaç için 80'in üzerinde projeye yaklaşık 655 milyon dolar finansman sağladığını belirten İnce, şöyle devam etti:

"Kuşkusuz reel sektörün kaliteden ödün vermeksizin enerjiyi verimli kullanmasının sağlanması hem ekonomik hem çevresel açıdan büyük bir potansiyele karşılık geliyor.

"TSKB olarak biz de bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, finanse ettiğimiz enerji verimliliği yatırımları ile her yıl 4.7 milyon Gigacal düzeyinde enerjiyi ülkemize kazandırıyoruz.

"Bu yatırımlar düşük karbonlu ekonomik dönüşüm için de önemli. Bugüne kadar finanse ettiğimiz 80'in üzerinde yatırımla ülkemizin yıllık karbon salımını yılda 2.4 milyon ton düzeyinde düşürdük. "Kredi portföyümüzün yüzde 68'ini oluşturan ve içinde yenilenebilir enerji, çevre gibi farklı sürdürülebilirlik temalarını da barındıran yatırımları da hesaba kattığımızda azaltılan karbon salımı yıllık 12 milyon tona ulaşıyor.

"Enerji verimliliği yatırımlarında özellikle enerji girdisi, tüketimi yüksek olan, demir çelik, çimento, tekstil, otomotiv, kimya ve plastik gibi sektörler öne çıkıyor.

"Yatırım alanı olarak baktığımızda ise enerji verimliliği projelerinin atık ısıdan enerji üretimi, tesis modernizasyonu, enerji optimizasyonu, enerji verimli teknolojiler, yalıtım, aydınlatma, taşıma ve yeşil binalar gibi geniş bir yelpazeye yayıldığını görüyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA