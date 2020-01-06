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TSKB Genel Müdürü İnce: 2020'de kredi büyümesi ivme kazanacak

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında net dış talebin büyümeyi sınırlayabilecek olmasından dolayı, yüzde 4'lük büyüme temposunu yakalayabileceğini düşünüyoruz.

06.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:47
TSKB Genel Müdürü İnce: 2020'de kredi büyümesi ivme kazanacak

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında net dış talebin büyümeyi sınırlayabilecek olmasından dolayı, yüzde 4'lük büyüme temposunu yakalayabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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