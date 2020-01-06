TSKB Genel Müdürü İnce: 2020'de kredi büyümesi ivme kazanacak
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında net dış talebin büyümeyi sınırlayabilecek olmasından dolayı, yüzde 4'lük büyüme temposunu yakalayabileceğini düşünüyoruz.
06.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:47
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında net dış talebin büyümeyi sınırlayabilecek olmasından dolayı, yüzde 4'lük büyüme temposunu yakalayabileceğini düşünüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com