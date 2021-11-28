TSKB, genç kadın müzisyenleri hayalleriyle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2018 yılında İstanbul Müzik Festivali iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" ile uluslararası arenada yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç kadın müzisyenleri hayalleriyle buluşturuyor.

TSKB açıklamasına göre, 4 yıldır İKSV'nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali'nde TSKB iş birliğiyle yürütülen Yarının Kadın Yıldızları projesi kapsamında şimdiye kadar 53 üstün yetenekli genç kadın müzisyene eğitim desteği sağlandı.

Türkiye'nin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması için 71 yıldır değer yaratan TSKB, sürdürülebilir bankacılık odağıyla çevre, eğitim, kültür ve sanat alanındaki sosyal sorumluluk projeleriyle bireylerin hayatına dokunuyor.

1990 yılından bu yana İKSV'nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki konserlere destek olan TSKB, 2018 yılında İstanbul Müzik Festivali iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" ile uluslararası arenada yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç kadın müzisyenleri hayalleriyle buluşturuyor. Fondan yararlanmaya hak kazanan genç müzisyenler geçtiğimiz yıllarda İdil Biret, Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca gibi duayen sanatçılarla aynı sahneyi paylaştılar.

Bu yıl konuk sanatçı Gülsin Onay'ın katılımıyla gerçekleşen ve pandemi sebebiyle Yeldeğirmeni Sanat'ta seyircisiz olarak çekilen konser, İKSV'nin YouTube kanalında yayınlanacak. 29 Kasım'da başlayacak olan 8 bölümlük konser serisi 22 Aralık'a kadar her hafta pazartesi ve çarşamba günleri izleyicilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Aslı Hancı, 4 yıldır bu projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, TSKB olarak sürdürülebilir bir büyüme hikayesinin ancak kadınların her alanda eşit temsiliyle mümkün olduğuna inandıklarını ifade etti.

Hancı, "Bu bakış açısıyla fırsat eşitliğini merkeze alan eğitim, kültür ve sanat projelerini son derece önemli buluyoruz. Uzun yıllara dayanan iş birliğimizi her dönem bir adım öteye taşıdığımız İKSV ile son 4 yıldır yurt dışında müzik eğitimi alan üstün yetenekli kız öğrencilere destek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Her yıl festival sahnesindeki performanslarını büyük bir gururla izlediğimiz genç müzisyenlerimizin ileride ülkemizi dünya sahnelerinde başarıyla temsil edeceğine gönülden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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