TSKB "Elektrikli Araçlar ve Depolama Teknolojileri" çalışmasını yayımladı
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TSKB "Elektrikli Araçlar ve Depolama Teknolojileri" çalışmasını yayımladı

TSKB 'Elektrikli Araçlar ve Depolama Teknolojileri' çalışmasını yayımladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Enerji Çalışma Grubu, "Elektrikli Araçlar ve Depolama Teknolojileri" başlıklı bilgilendirme notunu yayımladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Enerji Çalışma Grubu, "Elektrikli Araçlar ve Depolama Teknolojileri" başlıklı bilgilendirme notunu yayımladı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçlar, mobilitenin yakın gelecekteki dönüşümünde ve ulaşım kaynaklı karbon salımının azaltılmasında anahtar rol oynayacak.

Bu kapsamda, dünyada çevreci bakış açısı artarken ve küresel ısınmaya karşı duyarlılık daha geniş kitleler tarafından desteklenirken, kömür, doğal gaz ve petrol gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanımındaki büyüme trendi azalıyor. Son yıllarda yeni teknoloji arayışlarında elektrikli araçların bir alternatif olarak öne çıkması destekleniyor.

Elektrikli araçların fiyatının, benzinli araçlara göre daha uygun olması, elektrikli araçlarda uzmanlaşmış üreticilerin bulunması, uygun ve yeterli şarj noktalarının varlığı, elektrikli aracın şarj ile ortalama 400-450 kilometre menzil gidebilme beklentisini karşılaması, şarj süresinin 20-30 dakika aralığında seyretmesi gibi konular, elektrikli araçların yaygınlaşma sebepleri arasında öncelikli olarak yer alıyor.

Öte yandan, elektrikli araçların satış fiyatını etkileyen en önemli unsurların başında gelen batarya maliyeti elektrikli araç maliyetinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Gelişen teknolojilerle birlikte düşen batarya maliyetleriyle elektrikli araç üreticileri, menzil olarak daha gelişmiş araçları daha ucuz fiyatlarla piyasaya sunabilmeyi planlıyor.

Dünya genelinde elektrikli araçlara yönelik satın alma sübvansiyonu, tescil vergisi, KDV, hurda teşviki, yıllık plaka vergisi, park ve geçiş ücretleri, özel şerit kullanımı gibi birçok farklı alanda teşvik uygulamaları bulunuyor. Son zamanlarda dünyada elektrikli araç pazarındaki büyümenin lityum-iyon teknolojisinin gelişmesini de beraberinde getirdiği, söz konusu gelişmelerin lityum tabanlı batarya teknolojilerinin maliyetlerindeki düşüşü tetiklediği belirtiliyor. Teknolojik gelişmelere paralel olarak daha da gerilemesi beklenen lityum tabanlı batarya teknolojilerinin maliyetlerinin, bu alandaki yatırımları daha finanse edilebilir hale getirmesi de öngörüler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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TSKB "Elektrikli Araçlar ve Depolama Teknolojileri" çalışmasını yayımladı - Haberler Ekonomi
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