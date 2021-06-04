TSKB, Dünya Çevre Günü'nü sürdürülebilir alanda somut çözümleriyle kutluyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği yenilikçi sürdürülebilir faaliyetlerini paylaştı, iş dünyasını somut adımlar atmaya davet etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği yenilikçi sürdürülebilir faaliyetlerini paylaştı, iş dünyasını somut adımlar atmaya davet etti.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ve ülke ekonomisine katma değer yaratma misyonuyla faaliyet gösteren banka, iklim ve çevre konusunda hayata geçirdiği çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada Dünya Çevre Günü'nde iklim dostu ve yeşil çözümlerin öneminin altı çizilirken, iş ve üretim dünyası sürdürülebilir gelecek yolunda somut adım atmaya davet edildi.

TSKB'nin tüm bankacılık faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine göre yürüttüğü belirtilen açıklamada, bankanın, sağladığı finansman olanakları ile 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 7'sine doğrudan katkı sağladığı bildirildi.

Düşük karbonlu ve kapsayıcı bir ekonomiye geçiş yönünde temiz enerji, enerji ve kaynak verimliliği, kadın istihdamı gibi çevresel ve sosyal temalı yatırımlara TSKB'nin sağladığı finansmanın, kredi portföyünün yüzde 74'ünü oluşturduğu belirtilen açıklamada, bankanın 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşen sürdürülebilir finansman faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.

Buna göre, 2021 yılının ilk günlerinde, tarihindeki üçüncü sürdürülebilir Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştiren TSKB, 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Yatırımcılardan gelen 6 kat talep ile gerçekleştirilen ihraç kapsamında elde edilen fonlar, TSKB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ne uygun projelerin finansmanında kullandırılıyor.

Yatırım bankacılığı hizmetleri ile sermaye piyasalarına yenilikçi bir ihracı daha kazandıran TSKB, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki ilk kira sertifikası ihracını da başarıyla tamamladı.

Zorlu Enerji adına oluşturduğu 400 milyon TL'lik SKA kira sertifikası ihraç programı altında 45 milyon TL tutarındaki ihraca aracılık eden banka, dünyada ilk kez bir enerji şirketi adına doğrudan SKA'lara yönelik kaynak yaratılmasına imza attı.

2020 yılında TSKB tarafından Zorlu Enerji adına gerçekleştirilen ve yine dünyada bir ilk olan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracı da 2021 yılı mayıs ayında The Banker tarafından "Avrupa'nın En İyi İslami Finansman İşlemi" ödülü ile taçlandırıldı.

Yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla çevre dostu projeleri destekleyen ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamayı sürdüren TSKB'nin bugüne kadar finansman sağladığı 330 yenilenebilir enerji projesinin 162 adedini Güneş Enerjili Sistem (GES) projeleri oluşturuyor.

250 MW güneş kurulu gücüne toplam 250 milyon doların üzerinde kaynak sağlayan banka, önümüzdeki birkaç yıl içinde hedeflediği 200 milyon dolar GES finansmanıyla çevreci adımlarını hızlandırma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Escarus, 10 yılda 100'den fazla kurum için 140'dan fazla proje gerçekleştirdi

Türkiye'de İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nü (TCFD) destekleyen lider kurumlardan biri olma misyonuyla ilk İklim Riskleri Raporu'nu yayımlayan TSKB, raporda yer verdiği açıklamalarla iklim değişikliği ile mücadele ve uyumu stratejik öncelikleri arasına aldığının altını çizdi.

Rapora göre, 2023 yılına kadar kredi portföyünde iklim risklerinin uçtan uca entegrasyonunu sonuçlandırmayı planlayan TSKB, 2025 yılına kadar SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içindeki ağırlığını yüzde 90 seviyesinde tutmayı hedefliyor.

2011 yılında TSKB'nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki derin bilgi birikimi ve uzmanlığından doğan Escarus, 2021 yılı nisan ayında 10. yıl dönümünü kutladı.

Sürdürülebilirliği çevresel konuların ötesinde, toplumsal hayatın ve ekonominin tamamını etkileyen bir kavram olarak ele alan Escarus, 10 yılda pek çok farklı sektör ve coğrafyada 100'den fazla kurum için 140'dan fazla proje gerçekleştirdi.

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Asya Bölgesi'nin kadın sürdürülebilirlik liderleri onur listesinde yerini aldı

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yolunda hızla ilerlerken bu hedef doğrultusundaki engelleri de ortadan kaldırmayı amaçlayan TSKB, iklim krizine karşı ortak çözüm üretmek ve aksiyon almak amacıyla Yeşil Kuğu Platformu'nu kurdu.

Platform çatısı altında "İklime Dair" başlığıyla su krizi ve gıda güvenliği gibi konularda üç ayda bir olmak üzere raporlar yayımlayan TSKB, kamu, özel sektör ve STK temsilcileriyle uluslararası kuruluşları, akademisyenleri, öğrencileri ve medya mensuplarını platform çatısı altında buluşturmayı hedefliyor.

Kadınların iş hayatındaki başarılarının farkına vararak dünyada olumlu değişimi yönlendiren kadın ağını destekleme hedefi bulunan CSR Works International'dan ödül alan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Asya Bölgesi'nin kadın sürdürülebilirlik liderleri onur listesinde yerini aldı.

Asya Bölgesi'nin geniş coğrafyasını kapsayan "Asia's Top Sustainability International Superwomen 2020" kapsamında sürdürülebilir alanında değer yaratan 13 kadın liderden biri olarak gösterilen Börü, onur listesinde Türkiye'yi temsil eden tek kadın lider olarak yer aldı.

TSKB, Asya'nın sürdürülebilirlik alanındaki lider kuruluşu CSRWorks'ten 2021 yılı içindeki ikinci ödülünü de geçen günlerde kazandı.

6. Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması Ödülleri'nde "Yılın Entegre Raporu" kategorisinde ödüle layık görülen TSKB, Asya bölgesinin en iyileri arasında bir kez daha yerini almış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu