TSKB'den yılın ilk yarısında 479 milyon liralık net kar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 479 milyon lira net kar elde etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 479 milyon lira net kar elde etti.

TSKB'den yılın ilk yarısına ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın aktif büyüklüğü haziran sonu itibarıyla yılbaşına göre yüzde 15,7 artarak 59,6 milyar liraya ulaştı.

Bankanın nakdi kredileri ise yılın ilk yarısında yüzde 18,7 büyüyerek 46,4 milyar TL oldu. TSKB'nin öz kaynakları yüzde 5,2 artışla 6,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, 6 aylık net dönem karı 479 milyon TL oldu.

Banka, yılın ilk yarısını yüzde 18,3 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranıyla tamamladı.

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, aşılanmanın hız kazandığı ikinci çeyrekte bankanın güçlü finansal sonuçlar açıkladığını bildirdi.

Yeni kredilerde yenilenebilir enerji projeleri ile kapsayıcılık teması altında farklı sektörlerdeki yatırımların finanse edileceğini, müşterilerin salgın sebebiyle artan işletme sermayesi ihtiyaçlarına destek çalışmalarının ön plana çıktığını kaydeden Börü, şu açıklamalarda bulundu:

"Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma bankacılığı rotamız kapsamında paydaşlarımızın değişim ve dönüşüm yolculuklarına; kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle ortak olmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin iklim risk ve fırsatları ekseninde oluşan ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmek yönünde hız kesmeden ilerleyeceğiz."

"Geleceği koruyan yatırımlar ana odağımızda olacak"

Ece Börü, aşılamanın hız kazanmasının ekonomiye sağladığı olumlu etkilerden bahsederek, farklı varyantların küresel belirsizliklerin devam etmesine sebep olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Diğer yandan iklim kriziyle doğru orantılı olarak tüm dünyada doğal afetlerin artışına şahit oluyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz günlerde ülkemizde ve dünyada görülen orman yangınları da iklim krizi risklerine karşı iş birliklerinin ve önleyici adımların altını bir kez daha çiziyor. TSKB olarak paydaşlarımızın geleceği koruyan yatırımlarına nitelikli destek vermek ana odağımız olmaya devam edecek."

Sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredilerinden bahseden Börü, gelecek dönemde de misyonları doğrultusunda yenilikçi borçlanma işlemleriyle ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceklerini anlattı.

Börü, açıklamasında iklim risk ve fırsatlarına ilişkin stratejilerini ve uzun vadeli Bilim Temelli Hedeflerini TCFD tavsiyelerini dikkate alarak hazırladıkları İklim Riskleri Raporu aracılığıyla paylaştıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan