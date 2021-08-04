TSKB'den yılın ilk yarısında 479 milyon liralık net kar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSKB'den yılın ilk yarısında 479 milyon liralık net kar

TSKB'den yılın ilk yarısında 479 milyon liralık net kar
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 479 milyon lira net kar elde etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 479 milyon lira net kar elde etti.

TSKB'den yılın ilk yarısına ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın aktif büyüklüğü haziran sonu itibarıyla yılbaşına göre yüzde 15,7 artarak 59,6 milyar liraya ulaştı.

Bankanın nakdi kredileri ise yılın ilk yarısında yüzde 18,7 büyüyerek 46,4 milyar TL oldu. TSKB'nin öz kaynakları yüzde 5,2 artışla 6,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, 6 aylık net dönem karı 479 milyon TL oldu.

Banka, yılın ilk yarısını yüzde 18,3 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranıyla tamamladı.

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, aşılanmanın hız kazandığı ikinci çeyrekte bankanın güçlü finansal sonuçlar açıkladığını bildirdi.

Yeni kredilerde yenilenebilir enerji projeleri ile kapsayıcılık teması altında farklı sektörlerdeki yatırımların finanse edileceğini, müşterilerin salgın sebebiyle artan işletme sermayesi ihtiyaçlarına destek çalışmalarının ön plana çıktığını kaydeden Börü, şu açıklamalarda bulundu:

"Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma bankacılığı rotamız kapsamında paydaşlarımızın değişim ve dönüşüm yolculuklarına; kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle ortak olmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin iklim risk ve fırsatları ekseninde oluşan ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmek yönünde hız kesmeden ilerleyeceğiz."

"Geleceği koruyan yatırımlar ana odağımızda olacak"

Ece Börü, aşılamanın hız kazanmasının ekonomiye sağladığı olumlu etkilerden bahsederek, farklı varyantların küresel belirsizliklerin devam etmesine sebep olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Diğer yandan iklim kriziyle doğru orantılı olarak tüm dünyada doğal afetlerin artışına şahit oluyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz günlerde ülkemizde ve dünyada görülen orman yangınları da iklim krizi risklerine karşı iş birliklerinin ve önleyici adımların altını bir kez daha çiziyor. TSKB olarak paydaşlarımızın geleceği koruyan yatırımlarına nitelikli destek vermek ana odağımız olmaya devam edecek."

Sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredilerinden bahseden Börü, gelecek dönemde de misyonları doğrultusunda yenilikçi borçlanma işlemleriyle ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceklerini anlattı.

Börü, açıklamasında iklim risk ve fırsatlarına ilişkin stratejilerini ve uzun vadeli Bilim Temelli Hedeflerini TCFD tavsiyelerini dikkate alarak hazırladıkları İklim Riskleri Raporu aracılığıyla paylaştıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ömer Halisdemir
Magazin Alişan Demet Akalın Burcu Biricik Prens William
Spor Muslera Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TSKB'den yılın ilk yarısında 479 milyon liralık net kar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 19:59:15. #1.15#

title