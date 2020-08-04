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TSKB'den yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL net kar

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL konsolide net kar açıkladı.

TSKB'den yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL net kar
04.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:14

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL konsolide net kar açıkladı.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada banka bu yılın ilk yarısında 322 milyon 757 bin TL konsolide net kar açıkladı.

Banka geçen yılın aynı döneminde 384 milyon 955 bin TL konsolide net kar elde etmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 214 milyon 547 bin TL konsolide net kar elde eden TSKB, bu yılın aynı döneminde 170 milyon 346 bin TL konsolide net kar duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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