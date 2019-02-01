TSKB’den 661 milyon liralık net kâr

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir yıl olan 2018'de, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından uygulanan kararlı ve güçlü politikalarla zor dönemi geride bıraktığımızı ve toparlanma sürecine girdiğimizi düşünüyorum." dedi.