TSKB 350 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını yatırımcılardan gelen 6 kat taleple gerçekleştirdi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, yeşil/sürdürülebilir tahvil ihracı çalışmalarını sürdüren banka, 2021'e Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank'ın koordinatörlüğünde 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek başladı.

Tüm bankacılık faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine göre yürüten ve sağladığı finansman olanaklarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na somut katkı hedefiyle hareket eden TSKB'nin sürdürülebilir tahvil ihracına yatırımcılardan 6 kat talep geldi.

Talep toplama açılışından itibaren 50 bps üzerinde fiyat iyileşmesiyle yeni ihraç primi ödemeden tamamlanan işleme yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonları yoğun ilgi gösterdi. İhraçtan elde edilecek fonlar, TSKB'nin sürdürülebilir çerçevesi kapsamında yer alan projelerinin refinansmanı ile yeni sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.

"Yılın ilk tahvil ihracını gerçekleştirdik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Türk finans sektöründe 2021'in ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Sürdürülebilirliği oldukça erken dönemde tüm bankacılık modeliyle entegre etmeyi başardıkları yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Börü, şu açıklamalarda bulundu:

"Her geçen yıl çıtamızı yükseltiyoruz. Dört yıl önce ülkemizin ve bölge coğrafyamızın ilk yeşil ve sürdürülebilir tahvilini, hemen ardından dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir tahvilini ihraç etmenin gururunu yaşadık. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde iklim risklerinin ve sürdürülebilir yatırımların daha da önem kazandığına yakından şahit oluyoruz. Böyle bir dönemde 2021'e uluslararası 7 bankanın koordinatörlüğüyle yeni bir sürdürülebilir tahvil ihracıyla başlamaktan dolayı ülkemiz adına son derece mutluyuz. Küresel piyasada ihraç tutarının 6 katı talep gören ve özellikle yeşil ve sürdürülebilir fonların yoğun ilgi gösterdiği bu başarılı ihracımızdan elde edilecek gelirlerle çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara ilave kaynak yaratacağız."

"Çevre, iklim ve kadın dostu yatırımlara finansman sağlıyoruz"

Börü, TSKB'nin kredi portföyünün yüzde 74'ünün iklim, çevre, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve kadın istihdamı gibi sürdürülebilir ve sosyal yatırımlardan oluştuğu bilgisini verdi.

Tüm projelerin çevresel ve sosyal riskini ölçtüklerini, çevre, iklim ve kadın dostu yatırımlara finansman sağladıklarını vurgulayan Börü, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda iklim riskleri ile mücadele alanında tüm paydaşlarımızla beraber farkındalığı artırmak ve çözüm üretmek için Yeşil Kuğu İklim Platformu'nu kurduk. Sürekli yeni açılımlarla sağladığımız sosyal faydayı büyüttüğümüz bu yolculuğumuzda bugün Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risk Notumuz ile dünya genelinde 372 banka arasında 6. olurken, Türk bankaları arasında lider konumdayız. Her yeni başarı bizlere sürdürülebilir bir gelecek umut verirken büyük bir sorumluluk da yüklüyor."

Börü, İş ve finans dünyası olarak iş birliği olanaklarını sonuna kadar kullanarak iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve kapsayıcı kalkınmanın sağlanması yönünde çok daha büyük başarılara ve önemli sonuçlara imza atabileceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan