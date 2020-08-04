TSKB'den 200 milyon dolarlık Kovid-19 kredisi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen firmaların desteklenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşması imzalandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen firmaların desteklenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşması imzalandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, Türkiye'nin altyapı ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ve Kovid-19'dan olumsuz etkilenen kurumsal şirketlerin likidite ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına imza attı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşma kapsamında, firmalara 3 yıla kadar vadeli işletme sermayesi kredisi sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin edilen kaynak, ulaştırma, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi altyapı sektörlerine ve AIIB'nin stratejisi doğrultusunda tespit edilen üretim sektörlerindeki şirketlere kullandırılacak.

"Bu dönemde ekonomiye yapılan her katkı hayati önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, TSKB olarak her koşulda, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğundaki hedeflerine ulaşması adına 70 yıldır çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü mart ayından bu yana devam eden Kovid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de etkilerini gösterdi. Bu dönemde ekonomiye yapılan her katkının hayati önem taşıdığının bilinciyle ve var gücümüzle çalışıyoruz. AIIB yönetim kurulunun onayladığı kredi paketi, kalkınma bankacılığının kısa dönemdeki sıkıntılara çözüm üretmesi ve dayanıklılığı artırması yönünde değerli bir katkı sağlayacaktır.

Öte yandan AIIB ile 2018 yılından itibaren yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir altyapı yatırımları alanlarında devam eden iş birliğimizi, bu kredi programı ile bir adım daha öteye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörlüğünde imzalanan bu yeni kredi anlaşmasıyla, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına, iş gücü ve üretim tedarik zincirini korumaya yönelik desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA