TSKB'den 200 Milyon Dolarlık COVID-19 Kredisi
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TSKB'den 200 Milyon Dolarlık COVID-19 Kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen firmaların desteklenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşması imzaladı.

TSKB'den 200 Milyon Dolarlık COVID-19 Kredisi
04.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:17

Konuyla ilgili açıklama yapan TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, "Bu dönemde ekonomiye yapılan her katkının hayati önem taşıdığının bilinciyle ve var gücümüzle çalışıyoruz. AAYB yönetim kurulunun onayladığı kredi paketi, kalkınma bankacılığının kısa dönemdeki sıkıntılara çözüm üretmesi ve dayanıklılığı artırması yönünde değerli bir katkı sağlayacaktır'' dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'nin altyapı ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ve COVID-19'dan olumsuz etkilenen kurumsal şirketlerin likidite ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına imza attı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile imzalanan anlaşma kapsamında, firmalara üç yıla kadar vadeli işletme sermayesi kredisi sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin edilen kaynak, ulaştırma, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi altyapı sektörlerine ve AAYB'nin stratejisi doğrultusunda tespit edilen üretim sektörlerindeki şirketlere kullandırılacak.

"Bu dönemde ekonomiye yapılan her katkı hayati önem taşıyor"

Her koşulda, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğundaki hedeflerine ulaşması adına 70 yıldır çalıştıklarını dile getiren TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, anlaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "TSKB olarak, her koşulda, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğundaki hedeflerine ulaşması adına çalışmalarımıza 70 yıldır devam ediyoruz. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü Mart ayından bu yana devam eden COVID-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de etkilerini gösterdi. Bu dönemde ekonomiye yapılan her katkının hayati önem taşıdığının bilinciyle ve var gücümüzle çalışıyoruz. AIIB yönetim kurulunun onayladığı kredi paketi, kalkınma bankacılığının kısa dönemdeki sıkıntılara çözüm üretmesi ve dayanıklılığı artırması yönünde değerli bir katkı sağlayacaktır. Öte yandan AIIB ile 2018 yılından itibaren yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir altyapı yatırımları alanlarında devam eden işbirliğimizi, bu kredi programı ile bir adım daha öteye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörlüğünde imzalanan bu yeni kredi anlaşmasıyla, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına, işgücü ve üretim tedarik zincirini korumaya yönelik desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz.''

Kaynak: Bültenler

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