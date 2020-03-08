TSK "zorlu hava şartlarına" yönelik eğitim icra etti Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK'nin zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, "zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini" icra ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA