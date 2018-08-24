Tsk: Zap Bölgesinde Silahlı Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tsk: Zap Bölgesinde Silahlı Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK'nın resmi Twıtter adresinden terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç...

Tsk: Zap Bölgesinde Silahlı Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK'nın resmi Twıtter adresinden terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

ANKARA

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