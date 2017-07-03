TSK: Yunan Botları Türk Gemisine Ateş Açtı, Hücum Botlar Anında Bölgeye Ulaştı

İskenderun'dan kalkan demir çelik yüklü gemi Kocaeli'ne gittiği sırada Rodos adası ile Marmaris' in Bozburun yarımadası arasında Sögütçük mahallesi açıklarında uluslarası sularda seyrederken iki Yunan Sahil Güvenlik botunun uyarısıyla Rodos adasına yönlendirilmek istendi.

16 MERMİ İSABET ETTİ

Geminin kaptanının uyarıyı kabul etmemesi üzerine rotasını Marmaris'e doğru çevirdiği sırada önce havaya sonra da geminin üzerine ateş açıldı. Gemiye 16 mermi isabet etti. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgeye bir hücum bot ve iki sahil güvenlik botunun intikal ettiği bilgisine yer verildi.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI BÖLGEYE SEVK EDİLMİŞTİR

İşte TSK tarafından yapılan açıklama:

03 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak meydana gelen olay kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir.