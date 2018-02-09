Tsk, Yeni Gözlem Noktası İçin İdlib'e İntikal Etti

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TSK, yeni gözlem noktası için İdlib'e intikal etti İDLİB - Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 7 no'lu gözlem noktası tesisinin çalışmalarına başladığını açıkladı.

TSK, yeni gözlem noktası için İdlib'e intikal etti. TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, " Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır" denildi.