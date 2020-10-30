TSK'ye ait uçak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.