TSK'ye ait uçak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti
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TSK'ye ait uçak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti

30.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:10
TSK'ye ait uçak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TSK'ye ait bir uçağımız, İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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