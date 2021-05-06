Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek
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Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek

Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlayıcı madde keşif ve imhası için özel olarak üretilen 10 aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine sevk edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlayıcı madde keşif ve imhası için özel olarak üretilen 10 aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine sevk edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ) Timlerinin mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) müdahale yeteneğinin artırılmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda tedarik edilen 10 PMKİ Tim Aracı'nın dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine sevk edildiği bildirilen açıklamada, artık PMKİ Timleri ile görev ekipmanlarının özel tasarlanmış bu araçlarda taşınacağı kaydedildi.

Araçta bulunan robotik kol sayesinde görevli personelin araçtan inmeden güvenli şekilde mayın ve EYP'lere müdahale edebileceği vurgulanan açıklamada, aracın teknik özelliklerine ilişkin de infografik yer aldı.

Buna göre, 9 kişiye kadar taşıma kapasitesi bulunan 4x4 zırhlı araç 450 beygirlik motora sahip. Bağımsız süspansiyonlu araçta balistik ve mayına karşı koruma mevcut.

Yüzde 60 dik, yüzde 30'dan fazla yan eğimde hareket edebilen araçta, silah kulesi ile sensör biriminin monte edildiği yükseltilebilir direk (MAST) üzerinde yer alan termal ve gündüz kamerası bulunuyor.

Robotik kol uzunluğu 8 metre olan araçta römork de yer alıyor. Aracın görev ekipmanları arasında "jammer" olarak anılan sinyal karıştırma ve köreltme sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, telsiz, gece görüş özelliğine sahip sürüş kamerası, 360 derece sürekli gözetleme imkanı sunan bir durumsal farkındalık kamera sistemi, maskeli kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) filtrasyon sistemi bulunuyor.

Robotik kolda ise kamera, dedektör, kıskaç, tırmık, su topu ile kazıcı ve kepçe uçları yer alıyor.

Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek
Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek
Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek
Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek
Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek
Patlayıcı Madde Keşif İmha Timleri araçtan inmeden mayın ve EYP'lere müdahale edebilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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