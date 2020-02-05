TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi - Haber

TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.

05.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:39
TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler