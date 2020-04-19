TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağının Somali'ye ulaştığını bildirdi.
19.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:40
Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağının Somali'ye ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından hazırlanan sağlık malzemelerinin Etimesgut Havaalanında A400-M tipi askeri kargo uçağına yüklenerek Somali'ye ulaştırıldığını duyurdu.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA