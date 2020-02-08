TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi
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TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.

08.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:26
TSK'ya ait 300 askeri araç, İdlib'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan konvoy 'e giriş yaptı.


Türk Silahlı Kuvvetleri () İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına en az 330 askeri araçtan oluşan konvoy gönderdi. İdlib'in farklı kontrol noktalarına gönderilen askeri araçlar, İdlib'in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı. Yerel kaynaklar, bu gece İdlib'e giriş yapan Türk konvoyu son zamanda İdlib'e gönderilen en büyük konvoylardan biri olarak değerlendi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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