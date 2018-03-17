TSK ve Öso, Mirkan, Sino, Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası Köylerini Teröristlerden Temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 5 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Mirkan, Sino güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Tatara, kuzeybatısındaki Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

-Mabatlı beldesi tamamen kuşatıldı

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 12'ye yükselirken teröristlerin elinde bulunan Afrin'in kuzeybatısındaki son belde merkezi Mabatlı da tümüyle kuşatılmış oldu.

Ayrıca ÖSO birliklerinin yol kenarlarına teröristler tarafından döşenen mayınları arama ve imha faaliyetleri de AA tarafından görüntülendi.