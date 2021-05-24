TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz
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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında, 2'si sözde üst düzey olmak üzere 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında, 2'si sözde üst düzey olmak üzere 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

(Utku Şimşek/İHA)

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
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