Tsk ve mit ortak operasyonunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi

13.09.2019 21:14

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA