TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava...
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan