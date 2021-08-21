TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava...
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TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava...

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Son Dakika | TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | TSK İLE MİT'İN ÇALIŞMASIYLA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ METİNA'DA 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika haberleri | TSK İLE MİT'İN ÇALIŞMASIYLA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ METİNA'DA 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava... - Haberler
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