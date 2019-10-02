TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon

02.10.2019 20:09

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlar kesintisiz devam ediyor. TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA