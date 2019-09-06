TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen teröristlere hava harekatı gerçekleştirildi.
MSB DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına hava harekatı düzenlendi.
Düzenlenen harekat neticesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."