TSK ve ABD'den Münbiç'te İkinci Ortak Devriye
- TSK ve ABD'den Münbiç'te ikinci ortak devriyeMÜNBİÇ - Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası kapsamında ortak devriye faaliyetini gerçekleştiriyor.
- TSK ve ABD'den Münbiç'te ikinci ortak devriye
MÜNBİÇ - Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası kapsamında ortak devriye faaliyetini gerçekleştiriyor.
TSK ve ABD askerleri, Münbiç kırsalında ikinci ortak devriye faaliyetini gerçekleştiriyor.
İki ülke unsurları ilk ortak devriye faaliyetini 1 Kasım'da gerçekleştirilmişti.