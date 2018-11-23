Van'da, Zırhlı Araç Devrildi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

TSK: "Van'da, 22 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen bir araç kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Teğmen Muhammed Can Sevim, şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu ilçede dün gece Piyade Hudut Birliği'nde görevli Teğmen Sevim'in içerisinde bulunduğu zırhlı araç, devrildi. Kazada, Teğmen Sevim şehit oldu.

Şehidin cenazesi Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlanacak.