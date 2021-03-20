TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı
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TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı

20.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:28
TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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