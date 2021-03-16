TSK ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitimler gerçekleştirecek
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TSK ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitimler gerçekleştirecek

16.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:16
TSK ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitimler gerçekleştirecek

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower uçak gemisi görev grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak. Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower uçak gemisi görev grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapılacak.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sarp Özer

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