Tsk: "Üç Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Olmuş, Üç Kahraman Silah Arkadaşımız Yaralanmıştır"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadesini kullandı. - ANKARA