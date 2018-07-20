Tsk: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurları Tarafından Fırat Kalkanı Harekât...

TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Temmuz 2018'de 17'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 20.07.2018 15: 44: 36 TSI

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