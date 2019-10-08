'Tsk, tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazırdır'
MİLLİ Savunma Bakanlığı, TSK'nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, TSK'nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır" ifadeleri yer aldı.